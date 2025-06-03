Вторник, 3 Июня 2025 11:55

АрмИнфо. Градоначальник Еревана Тигран Авинян и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда обсудили основные направления и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя столицами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе столичного муниципалитета, встреча состоялась в рамках обсуждения проекта соглашения о сотрудничестве между Ереваном и Мадридом во время визита Авиняна в испанскую столицу.

В ходе встречи мэр Еревана выразил уверенность, что это партнерство станет важным шагом к обмену опытом и реализации новых совместных программ между двумя столицами.