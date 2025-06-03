Arminfo.info


 Вторник, 3 Июня 2025 11:55
Алине Григорян

Мэр Еревана обсудил с мадридским коллегой ключевые направления двустороннего сотрудничества

Мэр Еревана обсудил с мадридским коллегой ключевые направления двустороннего сотрудничества

АрмИнфо. Градоначальник Еревана Тигран Авинян и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда обсудили основные направления и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя столицами.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе столичного муниципалитета, встреча состоялась в рамках обсуждения проекта соглашения о сотрудничестве между Ереваном и Мадридом во время визита Авиняна в испанскую столицу.

В ходе встречи мэр Еревана выразил уверенность, что это партнерство станет важным шагом к обмену опытом и реализации новых совместных программ между двумя столицами.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава МИД РА поздравил шейху с выдвижением на пост генсека Всемирной туристской организацииГлава МИД РА поздравил шейху с выдвижением на пост генсека Всемирной туристской организации
Если светские структуры будут ждать только шагов церкви, то власть окажется в выгодном положении - политологЕсли светские структуры будут ждать только шагов церкви, то власть окажется в выгодном положении - политолог
Нападки на церковь направлены на ослабление исключительного конституционного статуса ААЦ: Давид АнанянНападки на церковь направлены на ослабление исключительного конституционного статуса ААЦ: Давид Ананян
<Парус надежды> снова поднимается над Севаном<Парус надежды> снова поднимается над Севаном
В Гамбурге обсуждены перспективы расширения участия Армении в рамках программ ООН-ХабитатВ Гамбурге обсуждены перспективы расширения участия Армении в рамках программ ООН-Хабитат
Мирзоян поздравил Бербок с избранием на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООНМирзоян поздравил Бербок с избранием на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН
Правозащитник: процесс очернения властями РА Армянской Апостольской церкви носит системный характерПравозащитник: процесс очернения властями РА Армянской Апостольской церкви носит системный характер
Земля в ереванском Ачапняке, стоимостью 18 млн драмов, возвращена государствуЗемля в ереванском Ачапняке, стоимостью 18 млн драмов, возвращена государству
Экс-губернатор Лори занял пост главы полиции АрменииЭкс-губернатор Лори занял пост главы полиции Армении
Мэр Еревана обсудил с мадридским коллегой ключевые направления двустороннего сотрудничестваМэр Еревана обсудил с мадридским коллегой ключевые направления двустороннего сотрудничества
Ложные повестки снижают устойчивость Армении и армян перед лицом враждебных угроз - политологЛожные повестки снижают устойчивость Армении и армян перед лицом враждебных угроз - политолог
Премьер-министр Армении продолжил нападки на Католикоса всех армянПремьер-министр Армении продолжил нападки на Католикоса всех армян
Оппозиционер: в вопросе ААЦ между диктаторами Еревана и Баку сформировался консенсусОппозиционер: в вопросе ААЦ между диктаторами Еревана и Баку сформировался консенсус
М.Григорян: между Арменией и Италией сформировался высокий уровень политического диалогаМ.Григорян: между Арменией и Италией сформировался высокий уровень политического диалога
Заявление ААЦ: нападки на Церковь явно совпадают с клеветой азербайджанской пропагандистской машиныЗаявление ААЦ: нападки на Церковь явно совпадают с клеветой азербайджанской пропагандистской машины
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Пашинян ознакомился с лабораторными возможностями ЕГУПашинян ознакомился с лабораторными возможностями ЕГУ
В селе Ягдан будет восстановлен мост XIII векаВ селе Ягдан будет восстановлен мост XIII века
В Армении пройдут Дни европейской археологииВ Армении пройдут Дни европейской археологии
В Армению запрещен ввоз более 200 тонн арбуза - выявлены нарушенияВ Армению запрещен ввоз более 200 тонн арбуза - выявлены нарушения
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Делегацию Армении на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе возглавит вице-премьер РАДелегацию Армении на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе возглавит вице-премьер РА
Политолог: Ирану предстоит пройти очередное испытание в непростое времяПолитолог: Ирану предстоит пройти очередное испытание в непростое время
В Армению прибыла заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничествуВ Армению прибыла заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничеству
Губернатор Лори подал в отставку: СМИ пророчат ему пост главы полиции АрменииГубернатор Лори подал в отставку: СМИ пророчат ему пост главы полиции Армении
Жанна Андреасян: Мы можем вместе проводить обсуждения разных проблем, иметь разногласия, но используя при этом богатый словарный запас нашего языкаЖанна Андреасян: Мы можем вместе проводить обсуждения разных проблем, иметь разногласия, но используя при этом богатый словарный запас нашего языка
Армения получит стипендии для обучения в ИндииАрмения получит стипендии для обучения в Индии
В Улан-Баторе состоялись переговоры Президентов Туркменистана и МонголииВ Улан-Баторе состоялись переговоры Президентов Туркменистана и Монголии
Вице-спикер НС представил немецкой делегации детали мирного договора между Арменией и АзербайджаномВице-спикер НС представил немецкой делегации детали мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
В Армении двое иностранцев арестованы за контрабанду 10 кг наркотиковВ Армении двое иностранцев арестованы за контрабанду 10 кг наркотиков
Начальник полиции Армении Арам Ованнисян распрощался с должностьюНачальник полиции Армении Арам Ованнисян распрощался с должностью
Посол Франции: Децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией приобрело стратегическое значениеПосол Франции: Децентрализованное сотрудничество между Арменией и Францией приобрело стратегическое значение
"Армянский дом": Риторика армянских властей против Армянской церкви, приведет к обесцениванию всей государственной, политической и общественной системы
Фонд Фонд "Гегард": В то время, как в Шуши проходит детский фестиваль, тысячи детей из Арцаха лишены возможности расти на своей родине
В Японии открылся первый в Азии центр TUMO - TUMO GunmaВ Японии открылся первый в Азии центр TUMO - TUMO Gunma
Депутат НС: Армения признательна Франции за принятие после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе принципиального решенияДепутат НС: Армения признательна Франции за принятие после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе принципиального решения
Часы выдающихся деятелей искусства Армении представлены на одной площадке в рамках выставки <Стрелки памяти>Часы выдающихся деятелей искусства Армении представлены на одной площадке в рамках выставки <Стрелки памяти>
МИД РА: Ереван ценит усилия Парижа, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильностиМИД РА: Ереван ценит усилия Парижа, направленные на установление в регионе долгосрочного мира и стабильности
Армянские дизайнеры приняли участие в Indonesia Fashion Week 2025Армянские дизайнеры приняли участие в Indonesia Fashion Week 2025
В Армении пресечена попытка сбыта около 2 кг наркотиков через TelegramВ Армении пресечена попытка сбыта около 2 кг наркотиков через Telegram
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с 50-летним юбилеемПутин и Мишустин поздравили Пашиняна с 50-летним юбилеем
В Армении произошло очередное землетрясениеВ Армении произошло очередное землетрясение
Политолог: то, что происходит в Армении, не случайность и не совпадение, это целенаправленная политикаПолитолог: то, что происходит в Армении, не случайность и не совпадение, это целенаправленная политика
Температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов - прогноз синоптиковТемпература воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов - прогноз синоптиков
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
"Айакве" требует от генпрокурора Армении возбудить уголовное производство в отношении премьер-министра РА
В Армении начинает укореняться бренд В Армении начинает укореняться бренд "Срывание масок" - политолог
Америабанк завоевал бронзовую награду на Лиге чемпионов FEAS за активность на рынке облигацийАмериабанк завоевал бронзовую награду на Лиге чемпионов FEAS за активность на рынке облигаций
Эдмон Марукян: после смены власти я пересмотрю текст мирного договора с АзербайджаномЭдмон Марукян: после смены власти я пересмотрю текст мирного договора с Азербайджаном
Президент Грузии: регион Южного Кавказа имеет потенциал для того, чтобы стать оазисомПрезидент Грузии: регион Южного Кавказа имеет потенциал для того, чтобы стать оазисом
В армянской столице прошел вечер-обсуждение В армянской столице прошел вечер-обсуждение "Диалог с Рубеном", посвященный находящемуся в бакинских застенках Рубену Варданяну
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Депутат НС РА: Баку готовит крупную фальсификацию, в рамках которой в качестве обвиняемой стороны будет выступать  АрменияДепутат НС РА: Баку готовит крупную фальсификацию, в рамках которой в качестве обвиняемой стороны будет выступать  Армения
Союз армян России считает недопустимым оскорбительные высказывания в адрес служителей ААЦСоюз армян России считает недопустимым оскорбительные высказывания в адрес служителей ААЦ
Премьер-министр РА вновь обрушился с оскорблениями в адрес духовенства ААЦПремьер-министр РА вновь обрушился с оскорблениями в адрес духовенства ААЦ
Стив Дэйнс: США подтверждают свою готовность в обеспечении региональной стабильностиСтив Дэйнс: США подтверждают свою готовность в обеспечении региональной стабильности
Температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусовТемпература воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов
В Горисе пройдет форум по децентрализованному сотрудничеству Армения-ФранцияВ Горисе пройдет форум по децентрализованному сотрудничеству Армения-Франция
Арцахский адвокат опроверг слухи об аресте президента НКРАрцахский адвокат опроверг слухи об аресте президента НКР
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения





Сессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионеСессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионе