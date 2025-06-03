Вторник, 3 Июня 2025 11:48

АрмИнфо. Варварский режим в Баку направляет всю свою ненависть на Армению и армян. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Вардан Восканян.

Он отметил, что в свое собственное общество власти Азербайджана вносят огромную дозу антиармянства, генерируемого при государственном участии и прямом поощрении. "В результате синергии это приводит не только к укреплению позиций этого самого режима внутри страны, но и к обеспечению заметно высокого уровня внутриобщественной консолидации вокруг оси антиармянства и армянофобии, что дает бакинскому диктатору возможность продвигать даже такую явно экспансионистскую программу, как т. н. "Западный Азербайджан", - отметил политолог.

Он добавил, что на этом фоне для Армении и армянского народа, как государства и нации, есть только одна насущная, главная и самая важная проблема: проблема нейтрализации экзистенциальной угрозы, исходящей от враждебного Азербайджана.

Между тем, продолжил Восканян, ложные, а теперь еще и нечистые повестки, генерируемые в самой Армении, которыми периодически отравляется и еще больше раскалывается армянское общество, снижает устойчивость Армении и армян перед лицом враждебных угроз.