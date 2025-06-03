Вторник, 3 Июня 2025 11:02

АрмИнфо. Между Арменией и Италией сформировался высокий уровень политического диалога, и стороны проявляют обоюдную готовность развивать двусторонние отношения. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню Итальянской Республики, заявил вице- премьер РА Мгер Григорян.

"Мы глубоко убеждены, что диалог между Арменией и Италией, основанный на общих ценностях, интересах и взаимопонимании, будет и впредь расширяться, а дружественные связи между нашими народами еще больше укрепятся. В этот особенный день я хотел бы подтвердить свои наилучшие пожелания мира и благополучия и выразить уверенность, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашим межгосударственным отношениям, используя их для укрепления дружбы между нашими народами", - отметил вице- премьер РА, слова которого приводит пресс- служба правительства РА.