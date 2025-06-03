Вторник, 3 Июня 2025 10:59

АрмИнфо. 2 июня в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Католикоса всех армян Гарегина II состоялось заседание Верховного духовного совета (ВДС), в котором приняли участие епископы и духовные предстоятели епархий из Армении и Диаспоры.

Как передает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, на заседании были обсуждены вызовы, стоящие перед родиной, вопросы взаимоотношений Церкви и государства, а также широкий круг актуальных проблем, волнующих общественность. Особое внимание было уделено постыдной кампании, развязанной в последние дни премьер-министром РА Николом Пашиняном против церкви.

В связи с этим Верховный духовный совет выступил с заявлением, в котором, в частности, указал на тот факт, что премьер- министр Армении начал очередную кампанию против Армянской Апостольской Святой Церкви, прибегнув к недопустимой для государственного деятеля лексике, насыщенной оскорблениями и обвинениями, ставя свою персону выше закона. "Публикации, наполненные непристойными выражениями и бранной речью, лишены элементарных норм благопристойности, грубо попирают фундаментальные права человека, оскорбляют религиозные чувства верующих и прикрываются лживыми предлогами псевдозаботы. Враждебная по отношению к Церкви позиция явно продиктована политическими целями и представляет собой попытку умалить авторитет Армянской Церкви и её духовенства, заслуженно пользующихся уважением народа и международного сообщества, заглушить голос Церкви и ослабить её влияние в общественной жизни", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что ненавистническое по отношению к церкви поведение главы правительства и инициированные им процессы, направленные против национальных ценностей и Церкви, чреваты разрушительными последствиями и представляют угрозу армянской государственности, единству и целостности нашего народа - на родине и в диаспоре. Подобные действия, по мнению ВДС, ведут к расколу общества, подрывают духовное единство нации и преданность родной стране, особенно в условиях стоящих перед нами серьезных испытаний.

"Эти неприемлемые действия обслуживают устремления внешних, основанных на армянофобии сил, и явно совпадают с клеветой и ложными обвинениями, распространяемыми против армянского народа и Армянской Церкви азербайджанской пропагандистской машиной. Армянская Церковь, с глубоким осознанием своей миссии, будет неуклонно служить духовному спасению и сохранению нации, противостоя вредоносным и разрушительным процессам, неизменно оставаясь на страже приоритетных интересов государства и народа, и наших священных ценностей. Вопросы, касающиеся Церкви, решаются в соответствии с церковными канонами и уставами, и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей. Армянская Апостольская Святая Церковь представляет собой единое целое, объединяющее своих верных сынов и дочерей и преданное духовенство во главе с народноизбранным Первосвятителем Всех Армян. Мы призываем компетентные государственные органы пресечь эту незаконную и недальновидную политику премьер- министра. Втягивание Церкви в сфабрикованные повестки лишь усугубляет ситуацию и провоцирует ответные шаги, что недопустимо. Перед лицом нового испытания призываем верующих нашей Святой Церкви к единству и сплочённости, чтобы с крепкой верой и преданностью нашей родине и Святой Церкви преодолеть вызовы, стоящие перед нашим народом, и не допустить расшатывания национальных основ. Пусть эти недостойные происки не породят ни разочарования, ни искушения. Мы возносим молитвы ко Спасителю нашему Господу Иисусу Христу, чтобы пагубные явления не поколебали жизнь нашей страны, и чтобы наш народ, рассеянный по всему свету, пребывал в мире, благополучии и развивался. Да сохранит Господь непоколебимой армянскую государственность, светлую Армянскую Апостольскую Святую Церковь и Первопрестольный Святой Эчмиадзин и всех её верных сынов и дочерей", - говорится в заявлении.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.