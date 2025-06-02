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 Понедельник, 2 Июня 2025 20:44

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 68а, 68/3 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 126-128/2, 131/1-131/2, 151-151/4 и частные дома 79-98 на улице Саркавага, частные дома на 4-ом переулке З. Саркавагам 3-126 на 5-ом переулке, 3-ая улица З. Саркавага, частные дома 3-40 на 2-ой улице, частные дома 1-32 на 6-ой улице Канакера, частные дома 1-34 на улицах Канакера 6, 7, частные дома 1-48 на улицах Канакера 9, 10, школа N117, школа-интернат N8, жилые дома 33-37 на Тбилисском шоссе, жилые дома 43/21-43/35 на улице Ачаряна, частные дома 5-16, 15-52 на улице Ц. Ахбюра, частные дома 19-74 на улице Зейтуцян;

 

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улица Молдовакан, частично проспект Гая, школа N139, ясли-детский N250, ООО ‘Зенни”, ‘Айр ев Ворди Авагяннер”, ОАО “Эксперементальный завод”, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

 

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 вспомогательные хозяйства 1, 2, 3 на улице Ширака, жилые дома 20, 22 на улице Ширака, жилые дома 86, 88, 88а на улице Арташисяна, частные дома на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 1-ый квартал Ачапняк; территория, прилегающая к ЗАО “Спортивно-концертный комплекс им К. Демирчяна”, частично улицы Ленинградяна, Арзуманяна;

 

административный округ Давташен Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 34А в 3-ем квартале Давташена;

 

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 частично абоненты (не являющиеся жильцами) на пр. Ц. Исакова, жилые дома 52/1, 52/2 ,52/3, 52/4 на пр. Ц. Исакова;

 

административный округ Нубарашен Еревана:

10։00-16։00 9-ая улица, жилой дом 1 на 9-ой улице, жилой дом 4 на 12-ой улице, жилые дома 2, 3, 4 на 12-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 8, 10, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нубарашене;

 

в Армавирской области:

10:30-14:30 село Зартонк;

11:00-13:00 села Баграмян, Мясникян, Ацик;

11:00-17:00 село Джрарпи; частично села Мусалер, Аревашат и Паракар;

 

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Норамарг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 села Зангакатун, Вардашат; частично села Авшар, Ланджар, Урцаландж, Айгаван, Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Авшар, Ланджар, Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гохтаник и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

10։30-15։30 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Нор”, ООО “Помпакаян 5”, “Н. Бегларян”, “Агатес”, “Хачакап”, ‘Г. Карапетян”, ‘В. Егиазарян”, “Лилит ев Сюзи”, ‘Кристалид энд Ко”, ‘Аревакн”, воинская часть, “Шохакн-1”, ‘Корунд”, ‘Сапфир-2”, “Шогакн-2”, “Сапфир-2”, “Андраник”, “АКТ Арзни ГЭС”, станция компании “Вива Армения”;

11:00-17:00 частично села Балавот, Гетаргел и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 1-ая улица Шатван; переулки 1, 2, 3;

10։10-12։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Капавор”, газозаправочная станция “Ануш Кнар”, “Гога Седа” село Ваневан, воинская часть, станции операторов “Вива Армения”, “телеком Армения”;

11։00-14։00 села Шоржа, Артаниш, Дзил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-13։00 село Цовак и прилегающие все абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Вива Армения”, “Телеком Армения”, “Юком”, ‘Национальный парк Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”;

12։10-16։50 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Ева-Шин”;

 

в Лорийской области:

10։00-11։00 жилые дома 1, 3, 12 на улице Сухуми в городе Ванадзор;

10։00-12։00 улицы 1, 2, 7 села Маргаовит;

12։00-13։00 жилые дома 7, 8, 10 на улице Руставели в городе Ванадзор;

11:00-17:00 кварталы 5-14 в городе Ташир; улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, АРеваин, Латишакан в городе Ташир; села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка, Дзорагюх, Дзорагетаван, Ваагни;

 

в Тавушской области:

11:00-14:00 села Ачаджур, Акнахбюр, Лусадзор, Хаштарак, Лусаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 улицы Саят-нова, Мхитаряна, Акобджаняна, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

 

в Сюникской области:

09:30-12:00 село Катнарат;

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

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