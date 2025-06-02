Понедельник, 2 Июня 2025 18:29

АрмИнфо. В Армению запрещен ввоз более 200 тонн арбуза.

Как сообщает пресс-служба Инспекционного органа по безопасности продуктов питания, в результате проведенной лабораторной экспертизы из поставленных в Армению 557 тонн арбуза в период с 26 по 31 мая 2025 года, 213 тонн арбуза содержали нитраты, уровень которых не соответствовал норме.

По части оставшегося тоннажа, информацию предоставят, как только будут готовы результаты экспертизы.

Отметим, что в отчетах Таможенной службы Республики Армения отдельно не представлен тоннаж импортируемого арбуза. Он идет в этих данных в купе с дыней и папайей. Так, согласно последнему отчету Таможенной

службы (первое полугодие 2024г.), Армения импортировала 8.7 тыс. тонн арбуза, дыни и папайи на $4.1 млн., что в количественном выражении выше показателя годовой давности на 10%. При этом таможенная

стоимость импорта этих продуктов сократилась на 1%.

Львиная доля импортируемых арбузов, дынь и папайи приходится на Иран (95,4% или 8.3 тыс. тонн), далее следует Турция с тоннажем 440 тонн, ОАЭ - 11.3 тонны, Бразилия - 6.1 тонна, Грузия - 2.3 тонны, Коста-Рика - 1.4 тонны, РФ - 1.2 тонны. До 1 тонны было импортировано из Австралии, Таиланда, Испании, Индии, Гондураса, Мавритании, Панамы, Перу, Вьетнама.