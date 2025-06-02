Понедельник, 2 Июня 2025 18:06

АрмИнфо. Если выяснится, что Гарегин II действительно нарушил обет безбрачия и у него есть ребенок, то он не может быть Католикосом Всех армян, <поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником>. С такой точкой зрения выступил премьер Никол Пашинян, продолжив тему целибата и сохранения морального облика церкви, начатую еще на прошлой неделе.

Пашинян заверил, что <с уважением относится к праву на конфиденциальность личной и семейной жизни каждого>. Однако у Католикоса Всех армян не может быть такой личной жизни, считает он.

<Я поднимаю этот вопрос как последователь Армянской Апостольской Церкви, поскольку вижу вопрос духовной безопасности, я также говорю это как Премьер-министр Республики Армения, поскольку в этом проблему государственной безопасности>

Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен занять позицию по поводу этой ситуации, после чего будет проведено дальнейшее прояснение вопроса>, - заявил глава армянского правительства.

<Эпопея> с целибатом священнослужителей началась после заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина о том, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>. <Прискорбно, что, комментируя столь деликатный вопрос, даже человек, занимающий столь высокую должность, не может не демонстрировать отсутствие <модного> ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием <Учиться - это модно> - ред.), а также внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов>, - отреагировал на заявление глава канцелярии Первопрестольного, архиепископа Аршака Хачатряна.

На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа. Дословный перевод написаного выходят за рамки приличия, разве что так: <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>. Через какое-то время он сделал еще одну запись: "Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?>. Потом еще одну: "Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены". И далее: "А что происходит, когда выясняется, что безбрачный священнослужитель нарушил обет безбрачия? Его лишают должности, сана и филума. Что же теперь более нравственно честно: добровольно уйти в отставку или впасть в объятия душевных мук? Посмотрим, будет ли расследование, посмотрим, откроется ли правда".

Супруга премьера Анна Акопян также решила высказать свое отношение к армянскому духовенству. "Главных педофилов страны бесятся от слова "чулан". Конечно, так и должно быть. Ведь чуланы - это темные уголки жизни маньяков в черных масках. Именно в чуланах происходят извращения, которые уже не заслуживают даже гнева верующего народа. Верующий народ, давно смирившись с этим, тащит на своих плечах главных маньяков- извращенцев страны", - написала она в соцсети.

В конце дня Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь "решающий голос" в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян. "Республика Армения должна иметь решающий голос на выборах Католикоса всех армян. Кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. Этот вопрос должен быть решен раз и навсегда", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.