Понедельник, 2 Июня 2025 18:02

АрмИнфо. Делегацию Армении на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе возглавит вице-премьер РА Мгер Григорян. Об этом сообщила пресс-служба правительства РА.

Отметим, что это уже в первый раз, когда премьер-министр РА Никол Пашинян не участвует в заседаниях Совета глав правительств СНГ, предпочитая направлять на них вице-премьера Мгера Григоряна. Отметим, что в Душанбе 4-5 июня пройдет заседание Совета глав правительств СНГ, в котором примут участие премьер-министры стран Содружества. Главы правительств обсудят сотрудничество в торгово-экономической и культурно- гуманитарной сферах. Главы правительств планируют утвердить Концепцию развития сотрудничества государств-участников СНГ в области легкой промышленности, Концепцию гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств-участников СНГ, Концепцию сотрудничества государств-участников СНГ в области охраны здоровья населения.