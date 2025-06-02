Понедельник, 2 Июня 2025 17:20

АрмИнфо. Похоже, Ирану предстоит пройти очередное испытание в непростое время. Об этом в своей статье пишет политолог Манвел Саркисян. По его словам, проблема кроется в том, что ни для кого уже не новость, что в последние дни наблюдается беспрецедентная активность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в направлении проблем Южного Кавказа, что говорит о бурном развитии международных процессов в нашем регионе.

После состоявшегося в венгерской столице Будапеште 21 мая 2025 года неформального саммита глав государств Организации тюркских государств Турция немедленно приступила к реализации программы "формирования" нового политического пространства на Южном Кавказе. Судя по всему, эта программа заранее обсуждалась с Россией перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереван, поскольку 26 мая глава МИД Турции Хакан Фидан был приглашен в Москву, где стороны обсуждали тему совместного регулирования проблемы коммуникаций в регионе Южного Кавказа и другие вопросы.

Примечательны слова Фидана в Москве о том, что Турция считает политику, проводимую президентом Алиевым, разумной и поддерживает ее. Иными словами, стало известно, на каких условиях Турция будет заниматься вопросами Южного Кавказа. А слова Лаврова явно намекали на единство позиций сторон. Кто быстрее всех инициирует ускорение процесса урегулирования в зоне Южного Кавказа, можно только предполагать.

Однако активность Турции и Азербайджана началась сразу. 26 мая президенты Ильхам Алиев и Эрдоган прибыли в Лачин для открытия нового аэропорта. В Лачин также прибыл премьер- министр Пакистана Шахбаз Шариф, который должен показать всем реальный формат сотрудничества по вопросам Южного Кавказа. Скорее всего, это касалось, прежде всего, Ирана и Индии, чьи позиции по территориальным и коммуникационным вопросам Армении никак не скрываются. Туркам Пакистан здесь был нужен в нужный момент.

Перспектива стабильной работы коммуникации из Армении в Индию через территорию Ирана не может не волновать всех турок и пакистанцев. В какой-то момент на эту тему должен был начаться серьезный разговор. Последнее обстоятельство сразу же стало очевидным. После посещения Лачина Эрдоган сделал конкретное заявление, основная часть которого представляла собой обращение к руководству Ирана. По его словам, "Зангезурский коридор" - это не только сухопутный маршрут, но и новая линия интеграции с территории Турции в тюркский мир. " Открытие этого коридора в кратчайшие сроки укрепит транспортную и энергетическую инфраструктуру на Южном Кавказе. Мы ожидаем от Ирана поддержки шагов, которые будут способствовать миру и развитию нашего региона", - торжественно заявил Эрдоган, слова которого напомнил Манвел Саркисян.

Он добавил, что с этой формулировкой важности дороги, проходящей через Армению, президент Турции окончательно развеял всякое недопонимание относительно истинной цели концентрации всех усилий Турции и Азербайджана. Примечательно, что Эрдоган предлагает Ирану не беспокоиться о безопасности своего предложения относительно Армении. По его словам, "у нас идет осторожный процесс нормализации с Арменией, обе наши страны выиграют от мира и нормализации, поэтому нет ни малейших оснований для беспокойства".

"Иными словами, Иран был вынужден согласиться на реализацию азербайджанской концепции разблокирования Сюникского сообщения, выведя его из-под юрисдикции Армении. Этот призыв уже выглядит ультиматумом, поскольку турецкий лидер уже имел возможность заявить, что главным препятствием для реализации турецко-азербайджанского подхода по вопросу сообщения через территорию Армении является Иран. Сложно сказать, обсуждали ли с руководством Армении кто-либо из заинтересованных сторон вопрос их активизации. Хотя вряд ли Лавров скрывал бы свои намерения активизировать усилия, направленные на разблокирование Мегринской дороги во время своего визита.

Так или иначе, позиция Ирана имеет важнейшее значение в сложившейся ситуации. Учитывая сложную ситуацию, в которой оказался этот сосед Армении в связи с продолжающимися переговорами с США по ядерной проблематике, можно понять, какую дополнительную нагрузку взвалил на плечи руководства этой страны турецкий президент в данный момент. Получается, что Армении остается только ждать развязки этой очередной интриги", - резюмировал политолог.