Понедельник, 2 Июня 2025 16:00

АрмИнфо. Индийский Совет по культурным связям (ICCR) объявил о начале приема заявок на стипендиальную программу Министерства иностранных дел Индии "Аюш" на 2025-2026 учебный год.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, данная программа предоставляет возможность изучить различные отрасли традиционной индийской медицины. Программой предусмотрены покрытие расходов, включая авиабилет в Индию и обратно, а также стипендию и средства на проживание.

Согласно источнику, крайний срок подачи заявок на участие в программе - 8 июня 2025 года. Ознакомиться с подробностями программы можно на официальном сайте: www.iccr.gov.in.

Отметим, что Министерство образования Индии в рамках своей "Программы международных стипендий" предоставляет финансовую помощь иностранным гражданам для обучения в ведущих учебных заведениях страны. Ayush Scholarship Scheme является стипендиальной программой, направленной на изучение традиционной индийской медицины - аюрведу, гомеопатию и др.