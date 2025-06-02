Понедельник, 2 Июня 2025 15:55

АрмИнфо. Сегодня, 2 июня, в Улан-Баторе состоялась официальная церемония встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Высокого гостя приветствовал Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. После церемонии главы двух государств провели официальные переговоры, в ходе которых обсудили достижения в отношениях между Монголией и Туркменистаном за последние 30 лет, а также рассмотрели перспективы и приоритеты развития двустороннего сотрудничества на ближайшие годы с акцентом на его экономическую составляющую.

Президент Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил свою приверженность укреплению дружественных связей, которые сложились у Монголии со странами Центральной Азии, особенно с Туркменистаном, а также расширению и развитию сотрудничества во всех областях. Глава Монгольского государства выразил уверенность, что взаимные государственные визиты еще больше укрепят дружбу между народами двух стран.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил удовлетворение своим первым государственным визитом в Монголию и подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами активизировалось во многих областях после визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан в 2024 году.

Было выражено удовлетворение тем, что договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Ашхабаде в прошлом году, начали реализовываться на практике. Стороны приветствовали подписание соглашений и договоренностей между Правительствами и организациями двух стран и договорились о дальнейшем укреплении правовой базы двусторонних отношений, а также об обогащении и расширении сотрудничества в области торговли, экономики, сельского хозяйства, легкой промышленности, науки, образования и здравоохранения.

Также отмечалась роль межправительственной комиссии по сотрудничеству и подчеркнута важность создания совместного комитета по автомобильному транспорту для расширения транспортного сообщения и развития логистики, соответствующих комитетов по сельскому хозяйству, ветеринарии и животноводству, сообщает информагентство МОНЦАМЭ.

Стороны договорились о совместной реализации проектов и программ в сфере легкой промышленности в контексте увеличения товарооборота между двумя странами и расширения экспортно-импортного ассортимента.

В целях углубления связей в области образования, науки и культуры стороны договорились совместно работать над поощрением сотрудничества между университетами, включением монгольских и туркменских студентов в стипендиальные программы правительств двух стран, подготовкой квалифицированных кадров и организацией культурных мероприятий.

Главы государств подтвердили взаимную поддержку предложений и инициатив, выдвигаемых сторонами на международной и региональной аренах, и активное сотрудничество в рамках международных организаций в области охраны окружающей среды, лесов, водных ресурсов, а также борьбы с глобальным изменением климата и опустыниванием.











