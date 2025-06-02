Понедельник, 2 Июня 2025 15:41

АрмИнфо. 2 июня вице-спикер Национального Собрания РА Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую главой управления отдела по делам Южного Кавказа, Центральной Азии и Восточного партнерства Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии Маттиасом Фоллертом.

Как передает пресс-служба НС РА, по просьбе гостей вице-спикер представил ситуацию в регионе, рассказал о проекте "Перекресток мира", а также о проекте мирного договора между Арменией Азербайджаном.

Был также затронут вопрос о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.