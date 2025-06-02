Понедельник, 2 Июня 2025 15:16

АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщает о незаконном ввозе иностранным гражданином 10 кг <Метамфетамина> в РА.

После ввоза другой иностранный гражданин, незаконно приобрел наркотики. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно со Комитетом государственных доходов и Службой национальной безопасности, преступление не было совершено, а гражданин был задержан.

В отношении Э.Н. возбуждено публичное уголовное преследование. по статье 44-393, часть 3, пункт 2 УК РА (Приобретение наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов или их производных) в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов или их эквивалентов (аналогов), либо их производных, либо их прекурсоров, либо их прекурсоров), а в отношении Н.А. - по статье 393, часть 3, пункт 2 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов или их эквивалентов (аналогов), либо их производных, либо их прекурсоров), а в отношении Н.А. - по статье 399, часть 3, пункт 2 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их препаратов, их эквивалентов (аналогов), либо их производных, либо их прекурсоров).

В отношении Е.Н. и Н.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.