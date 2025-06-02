Понедельник, 2 Июня 2025 12:21

АрмИнфо. В то время, как в Шуши проходит детский фестиваль, организованный Министерством науки и образования Азербайджана по случаю Международного Дня защиты детей, тысячи арцахских детей, насильственно перемещенных из этого города и других регионов Арцаха, остаются без права на безопасное детство, образование и возможность расти на своей Родине.

Как подчеркивается в сообщении научно-аналитического фонда "Гегард", данное мероприятие под названием "Шуши - культурная жемчужина союза тюркских народов" организовано правительством страны, которое насильственно лишило детей Арцаха, в том числе и Шуши возможности жить и развиваться на родной земле.

"Азербайджан, продолжая свою агрессивную и армянофобскую политику в отношении мирного населения Арцаха, не только нарушает международные права и гуманитарные принципы, но и отнимает детство у целого поколения", - отмечается в статье фонда.

В связи с этим в Фонде напомнили, что во время Арцахской войны 2020 года азербайджанские вооруженные силы систематически совершали военные преступления не только против оборонительных позиций, но и против гражданского населения. В результате военных действий, начатых Азербайджаном 27 сентября, были зафиксированы грубые нарушения прав человека, в результате которых пострадали и невинные дети.

"4 октября в результате обстрела города Мартуни со стороны азербайджанских вооруженных сил погибла 9-летняя девочка, а ее 2-летний брат получил тяжелые травмы. В начале октября, во время эвакуации из Мартакерта, 13-летний мальчик был тяжело ранен ударом беспилотника Вооруженных Сил Азербайджана. 14 октября вблизи автодороги Варденис-Сотк в результате повторного удара беспилотника был ранен 14-летний мальчик. Также 19 сентября 2023 года в селе Сарнахбюр Аскеранского района Арцаха погибли пять мирных жителей, трое из которых были детьми", - добавили в фонде "Гегард".

Кроме того, в Фонде отметили, что 20 сентября, согласно информации, собранной аппаратом защитника прав человека Арцаха, было зарегистрировано не менее 200 смертей и более 400 раненых, среди которых более 40 гражданских лиц, включая 13 детей.

Отмечается, что в результате боевых действий в ходе 44-дневной войны более 24 тысяч детей Арцаха были лишены права на образование. В сообщении в этой связи упоминается визит защитника прав человека Армении в Гегаркуникскую область с целью сбора фактов о военно-воздушных и артиллерийских атаках Азербайджана на гражданские населенные пункты. Так, согласно источнику, группа по сбору фактов зафиксировала, что целевые удары азербайджанской авиации и артиллерии были нанесены ранним утром 27 сентября. "В результате удара беспилотника по жилой части села Сотк был поврежден не только один жилой дом, но и школа, расположенная всего в 100-150 метрах от места взрыва. По словам родителей, в целях безопасности им пришлось временно укрыться с детьми в подвалах.

<С попустительства международного сообщества азербайджанские вооруженные силы продолжали преднамеренные военные преступления против гражданского населения, нанося огневые удары даже по Степанакертскому центру здоровья матери и ребенка", - говорится в анализе фонда "Гегард".

Кроме того, в "Гегард" напомнили, что из-за блокады 270 детей не смогли вернуться в свои дома, в результате чего их права на безопасность, образование и проживание в семье были нарушены. Между тем, острая нехватка лекарств, медицинских принадлежностей и средств гигиены оказала серьезное негативное влияние на здоровье детей и их право на получение медицинских услуг.

"Отсутствие детских смесей вызвало серьезные проблемы с питанием у сотен младенцев, поставив под угрозу их физическое и психическое развитие", - резюмировали в фонде.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.