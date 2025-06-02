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 Понедельник, 2 Июня 2025 12:12
Александр Аванесов

В Японии открылся первый в Азии центр TUMO - TUMO Gunma

В Японии открылся первый в Азии центр TUMO - TUMO Gunma

АрмИнфо. 1 июня в городе Такасаки в Японии был официально открыт первый в Азии центр TUMO - TUMO Gunma.  В церемонии открытия центра принял участие вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Как передает пресс-служба НС РА, в своем выступлении Акоп Аршакян подчеркнул важность проекта в рамках армяно- японского образовательного сотрудничества.  "Открытие Центра TUMO в Японии, несомненно,  не только отражает приверженность молодежи наших стран к инновациям, но и свидетельствует о духе культурного и интеллектуального обмена, который на протяжении десятилетий является одним из столпов армяно-японских дружественных отношений. Наши народы, хотя и географически удалены друг от друга, в то же время объединены общими ценностями: демократией, стойкостью к знаниям и глубоким уважением к культурному наследию.  TUMO Gunma скоро примет около 1500 молодых людей со всей префектуры Гумна, став площадкой для вдохновения двустороннего сотрудничества и инноваций между Арменией и Японией.  Я надеюсь, что это только начало. Это часть нашего более широкого видения - сделать образовательную программу TUMO доступной и в других городах Японии, что позволит большему количеству молодых людей включиться в эту современную и динамичную образовательную модель.  Позвольте мне поблагодарить наших японских партнеров за их доверие, поддержку и дружбу, а также наших коллег по  TUMO за их усилия и эффективное сотрудничество", - отметил вице-спикер.

Он добавил, что оба государства вместе строя мост, который объединяет не только Армению и Японию, но также прошлое и будущее. "Пусть этот центр станет источником творчества и сотрудничества для будущих поколений", - подчеркнул Акоп Аршакян.

Отметим, что Центр креативных технологий «Tumo» - это образовательный центр для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, специализирующийся на технологиях и дизайне по специально разработанной образовательной программе. Он был отрыт в Ереване в августе 2011 года. Обучение в центре организовано по основным четырём направлениям: анимация, разработка игр, веб-разработка и цифровые средства массовой информации. Также уделяется внимание занятиям танцами, рисования, спортом и музыкой. Уроки по обязательной дисциплине проходят один раз в неделю, также можно выбрать доп. день, который зависит от основного. Цикл обучения длится два года. Не считая основных направлений обучения, есть и дополнительные, такие как: создание кино, писательство, графический дизайн, 3D-моделирование, программирование, роботехника, анимационная графика, фотография, новые медиа, сторителлинг.

Получив высокие рейтинги среди инновационных школ мира, Tumo пошел по пути международного развития. За последние пять лет центр открыл филиалы во Франции, Германии, Швейцарии, Албании, Украине, Португалии, России. Также велись обсуждения об открытии центра в Казахстане, Италии и США.

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