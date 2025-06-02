Понедельник, 2 Июня 2025 11:30

АрмИнфо. Армянские дизайнеры приняли участие в Индонезийской неделе моды (Indonesia Fashion Week 2025 - IFW 2025), которая состоялась с 28 мая по 1 июня в Джакарте, в Международном выставочном центре JCC. Это крупнейшее ежегодное модное событие в Индонезии собрало дизайнеров, модельеров со всего мира.

В этом году IFW проходило на тему "Cultural Continuum: Megapolitan Pulse", подчеркивающую динамичное сочетание традиционной культуры и современных тенденций в моде.

Армения на Неделе моды в Индонезии была представлена тремя брендами, созданными культурным центром <Терьян>: Tarazart, Dzzec и Atelier+374. Как говорится в официальном сообщении центра <Терьян>, эти три бренда не только продемонстрировали современные интерпретации армянского национального костюма, но и объединили коренную культуру с языком моды, заслужив высокую оценку дизайнеров из Индонезии и других стран.

Помимо этого, в течение IFW действовал специальный армянский павильон, где были представлены работы армянских мастеров: аксессуары и изделия ручной работы в национальном стиле и др. У посетителей была возможность напрямую пообщаться с армянскими дизайнерами, приобрести произведения, вдохновленные армянской культурой, и открыть для себя культурные ценности Армении.

Глава культцентра <Терьян> Лилит Меликян, которая является основателем бренда Tarazard, отметила, что представление армянской культуры в Индонезии стало новой страницей в нашей международной истории. <Для меня было большой честью представлять Армению стране, принимающей с такой любовью и теплотой>, - отметила она.

Сообщается, что участие армянской делегации было обеспечено Посольством Республики Армения в Индонезии, усилиями посла и его супруги, а также при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Фонда Овнанян.