Понедельник, 2 Июня 2025 10:32

АрмИнфо.В Армении произошло очередное землетрясение.

Как передает Спасательная служба МВД РА, землетрясение магнитудой в 3,0 произошло 2 июня в 00:12 по местному времени в 11 км к юго-востоку от города Спитак.

В эпицентре сила подземных толчков составила 4 балла. Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в городах Спитак, Ванадзор, а также в селах Аревашох и Лернапат Лорийской области республики.