Понедельник, 2 Июня 2025 10:30

АрмИнфо. 3-4 июня температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, 2, 5 и 6 июня на всей территории республики прогнозируется погода без осадков. 2 и 5 июня, а также 6 июня днем в некоторых регионах, 3-4 июня в большинстве регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно с градом. Причем, 3 и 4 июня в отдельных районах дожди будут интенсивными. Ветер юго­западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз ожидается усиление порывов ветров до 18-22 м/с.

В Ереване 2, 5 и 6 июня также прогнозируется погода без осадков. 3-4 июня ночью и днем, 5 и 6 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время гроз порывы ветров достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха в столице 2 июня днем составит 27-29 градусов, вечером - 19-21 градус, в ночь с 2 на 3 июня - 18-20 градусов тепла.