Суббота, 31 Мая 2025 15:20

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома 26-102 на улице Амо Сагяна, жилые дома 17-23 на улице Сундукяна, жилые дома 18-20 на улице Кочара, жилой дом 14 на улице Вагаршяна, школа N148, частные дома 45-65 на улице А. Аветисяна;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 9-11/1 на улице П. Севака, детский сад N182;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 улицы 3, 5, 6 в Нубарашене и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области :

10:00-12:00 частично села Геганист, Овташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 село Айгаван; частично село Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы касяна, Алека Манукяна, Араратян, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраника, Маршала Баграмяна, Озанян, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Нова, Нерсисяна, Чаренца, Чауша, Нельсона Степаняна, Согомона Теглеряна, Даниела Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна, Камо, Галстяна, Првеяна, Серижика Акобяна, Нерсик Мхчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10:00-14:00 частично село Араксаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области :

11:00-17:00 село Вохчаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр; частные дома Дзорахбюра и абоненты (не являющиеся жильцами) на шоссе Арай;

в Лорийской области :

10։00-11։00 жилой дом 2 на улице Руставели в городе Ванадзор;

10:00-16:00 села Лори-Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес, Гаргар;

12։00-13։00 жилой дом 2 наулице Сухуми в городе Ванадзор;

в Сюникской области :

09:30-12:00 село Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.