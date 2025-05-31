Суббота, 31 Мая 2025 13:28

АрмИнфо. Америабанк удостоен бронзовой награды на Лиге чемпионов FEAS (FEAS Champions League Award 2025) в номинации "Рынок фиксированного дохода" (Bronze Award in Fixed Income Market) за активность на рынке облигаций. Церемония вручения наград прошла в рамках престижной ежегодной международной конференции ConFEAS 2025 Федерации евро-азиатских фондовых бирж (FEAS). Как подмечено в сообщении Америабанка, таким образом впервые участник финансового сектора Армении завоевывает престижную награду на Лиге чемпионов FEAS.

В рамках церемонии награждения Лиги чемпионов участникам вручаются призы в двух номинациях: за активность на фондовом рынке (Stock Market) и за активность на рынке облигаций (Fixed Income Market). В частности, во второй номинации победители отбираются по таким критериям, как число и объем проведенных сделок, степень проявленной на бирже активности (количество таких дней), соответствие регуляторным требованиям и т. д. И по результатам активности на первичном и вторичном рынках, оценивается деятельность номинанта и вручается соответствующая награда.

Юбилейная 30-я конференция ConFEAS 2025 прошла в Ереване с 30 по 31 мая. В ней приняли участие около 300 ведущих специалистов, представляющих фондовые биржи, центральные депозитарии, банки, регуляторы, инвестиционные компании и международные финансовые институты стран Евразии.

Участники ConFEAS 2025 получили возможность изучить последние тенденции, проблемы и инновации, формирующие современные рынки капитала. На мероприятии выступили более 30 известных спикеров, затронувших в своих докладах широкий спектр тем, связанных с рынками капитала. Спикеры брифинга: Президент Бухарестской фондовой биржи и Федерации евро-азиатских фондовых бирж Раду Ханга; Генеральный секретарь Федерации евро-азиатский рынков капитала Константин Сароян; Главный операционный директор фондовой биржи Абу-Даби Сакер Аслан; Со-директор Америабанка по валютным и брокерским операциям Диана Акопян.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.03.2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк удерживает лидерство по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций – свыше 155.2 млрд драмов или $396.4 млн. За три года банк увеличил этот показатель на 64%, из коих в годовом разрезе на 20%. Доля Америабанка в суммарном объеме этого показателя по банковскому сектору уже превышает 34%. У Америабанка в портфеле ценных бумаг учитываются зеленые облигации.

Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировав первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах.

Америабанк не раз признан "Лучшим кастодианом - оператором счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг", а также побеждал в номинациях "Лучший отчетный эмитент облигаций, обращаемых на рынке корпоративных ценных бумаг", "Лучший член биржи на рынке корпоративных ценных бумаг", "Лучший маркет-мейкер гособлигаций".

Отметим, что Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации, Банк внедряет на рынке и постоянно совершенствует уникальные продукты, услуги и инновационные платформы, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение финансовых и не финансовых потребностей человека. Будучи клиентоориентированным, Америабанк стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.

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