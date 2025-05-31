Суббота, 31 Мая 2025 13:20

АрмИнфо. Регион Южного Кавказа имеет потенциал для того, чтобы стать оазисом. Об этом в эфире Общественного телевидения Грузии заявил президент этой страны Михаил Кавелашвили.

Он выразил удовлетворение результатами встреч, проведенных с лидерами соседних государств. "Мой первый визит был в Азербайджан, затем в Армению. В ходе этих встреч был подтвержден приоритет государств региона к миру. Армения также увидела ресурс, который есть у Южного Кавказа. Им также стало очевидно, какие возможности есть для того, чтобы мир на Южном Кавказе стал приоритетом. Конечно, интересы всех крупных государств проявятся, но Южный Кавказ имеет потенциал стать региональным оазисом", - сказал президент Грузии.

Он призвал рассматривать регион на как субъект конфликтов, не как выполнение мандата какой-либо крупной страны, а как место, в котором все движутся к встречам, к инвестициям и к нормализации отношений. "Этот ресурс имеется", - отметил Михаил Кавелашвили.