Суббота, 31 Мая 2025 12:15

АрмИнфо. Официальный Баку предпринимает попытку "навязать многочисленные военные преступления" не столько против содержащихся в столице Азербайджана армян, сколько против Республики Армения. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя очередной судебный фарс над армянскими военнопленными.

По словам Абрамяна, генерал Левон Мнацаканян, будучи ранее командующим Армией обороны Арцаха, подтвердил свое участие в военных действиях. В то же время, он опроверг "привлеченных" в суд лжесвидетелей, обвинявших армянских военных в нападениях на мирные населенные пункты.

"Мнацаканян проанализировал военную сторону этих "показаний", доказав, что они не обоснованы с профессиональной точки зрения, и не могут служить фактической основой для обвинений. Идет активная грандиозная фальсификация Баку, в рамках которой в качестве обвиняемых будут выступать не сами военнопленные, а Республика Армения", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.