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АрмИнфо. Официальный Баку предпринимает попытку "навязать многочисленные военные преступления" не столько против содержащихся в столице Азербайджана армян, сколько против Республики Армения. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя очередной судебный фарс над армянскими военнопленными.
По словам Абрамяна, генерал Левон Мнацаканян, будучи ранее командующим Армией обороны Арцаха, подтвердил свое участие в военных действиях. В то же время, он опроверг "привлеченных" в суд лжесвидетелей, обвинявших армянских военных в нападениях на мирные населенные пункты.
"Мнацаканян проанализировал военную сторону этих "показаний", доказав, что они не обоснованы с профессиональной точки зрения, и не могут служить фактической основой для обвинений. Идет активная грандиозная фальсификация Баку, в рамках которой в качестве обвиняемых будут выступать не сами военнопленные, а Республика Армения", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.
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|Депутат НС РА: нападки на ААЦ в стране происходят параллельно с заявлениями азербайджанской стороны
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|Сурен Папикян и депутаты правящей фракции <Гражданский договор> провели закрытое обсуждение законопроекта об <откупе> от армии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Баку отказались признаться, что это сделали они: Папикян об обстреле села Хознавар
|В Первопрестольном Св. Эчмиадзине отреагировали на сегодняшнее заявление Пашиняна
|Офис почетного консула Франции в Горисе откроется 2 июня
|Разработчик генплана Академгородка представил премьеру запланированные мероприятия по физической инфраструктуре
|<Национальный центр пульмонологии>, оказывающий услуги по диагностике и лечению туберкулеза, будет объединен с ЗАО <Национальный центр инфекционных заболеваний>
|Власти Армении меняют порядок предоставления отпусков и жилья военнослужащим
|Музей истории Армении представит экспонаты нидерландского музея Дренте - МОНКС
|Геноцидовед: В Армении не должны отвергать никого, кто поднимает вопрос Геноцида армян
|Омбудсмен Армении может обратиться в Конституционный суд, если в проекте закона об откупе от военной службы не будут учтены представленные замечания
|Зампомощника госсекретаря США провел встречи в МИД Армении и в Совбезе
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|Экс-глава Главного управления гражданской авиации Армении и 9 связанных с ним лиц приглашены в прокуратуру
|Эрдоган ждет поддержки Ирана в вопросе заполучения коридора через Сюник Армении
|Армен Григорян: Армения готова подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в тот же день, когда будет подписан мирный договор
|Столичный суд оправдал Давида Санасаряна, обвиняемого в злоупотребление должностным положением
|Секретарь Совбеза Армении: Процесс делимитации армяноазербайджанской границы не застопорился
|Правительство Армении введет формальную арендную плату для госучреждений
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