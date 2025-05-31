Суббота, 31 Мая 2025 12:06

АрмИнфо. Армения отмечает важность укрепления дружественных отношений с США как в двустороннем формате, так и в рамках международных платформ. Об этом накануне в ходе встречи с сенатором США Стивом Дэйнсом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи премьер-министр приветствовал визит сенатора в Армению.

Стив Дэйнс, в свою очередь, выразил благодарность за прием, подтвердив готовность США в поддержке укреплению демократии в Армении и обеспечению региональной стабильности.

Собеседники обсудили перспективы развития отношений Армения-США, вопросы последовательного укрепления демократических институтов, расширения экономического сотрудничества, а также региональной безопасности.

Премьер-министр РА представил происходящие в регионе развития и важность повестки Армении по установлению мира в контексте обеспечения региональной стабильности.