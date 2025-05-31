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АрмИнфо. Армения отмечает важность укрепления дружественных отношений с США как в двустороннем формате, так и в рамках международных платформ. Об этом накануне в ходе встречи с сенатором США Стивом Дэйнсом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи премьер-министр приветствовал визит сенатора в Армению.
Стив Дэйнс, в свою очередь, выразил благодарность за прием, подтвердив готовность США в поддержке укреплению демократии в Армении и обеспечению региональной стабильности.
Собеседники обсудили перспективы развития отношений Армения-США, вопросы последовательного укрепления демократических институтов, расширения экономического сотрудничества, а также региональной безопасности.
Премьер-министр РА представил происходящие в регионе развития и важность повестки Армении по установлению мира в контексте обеспечения региональной стабильности.
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|В Армении будет внедрена программа "Искусственное сердце"
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|Депутат от правящей силы оправдал нападки Пашиняна на Армянскую Церковь и обрушился с новыми угрозами в адрес духовенства
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|Гагику Хачатряну разрешат выехать в Германию на операцию
|Епископ: утверждения премьер-министра РА о том, что в наших церквях есть кровати, не соответствует действительности
|Адвокат: премьер-министр РА пытается заглушить праведный голос Церкви как главного защитника армянства в условиях захвата государства неармянами
|Столичный муниципалитет сообщил о продолжении сотрудничество между Ереваном и Ниццей в области здравоохранения
|Представители АРФД представили послу Ирана позицию партии по геополитическим развитиям в регионе
|Депутат НС РА: нападки на ААЦ в стране происходят параллельно с заявлениями азербайджанской стороны
|Зампомощника госсекретаря США отправился из Еревана в Баку
|Враг продолжает терроризировать население приграничного Сюника - в результате обстрела поврежден санузел, убита скотина
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|В Армении состоялась презентация Академии футбольного клуба "Ювентус"
|Сурен Папикян и депутаты правящей фракции <Гражданский договор> провели закрытое обсуждение законопроекта об <откупе> от армии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Баку отказались признаться, что это сделали они: Папикян об обстреле села Хознавар
|В Первопрестольном Св. Эчмиадзине отреагировали на сегодняшнее заявление Пашиняна
|Офис почетного консула Франции в Горисе откроется 2 июня
|Разработчик генплана Академгородка представил премьеру запланированные мероприятия по физической инфраструктуре
|<Национальный центр пульмонологии>, оказывающий услуги по диагностике и лечению туберкулеза, будет объединен с ЗАО <Национальный центр инфекционных заболеваний>
|Власти Армении меняют порядок предоставления отпусков и жилья военнослужащим
|Музей истории Армении представит экспонаты нидерландского музея Дренте - МОНКС
|Геноцидовед: В Армении не должны отвергать никого, кто поднимает вопрос Геноцида армян
|Омбудсмен Армении может обратиться в Конституционный суд, если в проекте закона об откупе от военной службы не будут учтены представленные замечания
|Зампомощника госсекретаря США провел встречи в МИД Армении и в Совбезе
|Армяне и азербайджанцы будут жить бок о бок. Смиритесь с этим: призвал Ален Симонян
|Экс-глава Главного управления гражданской авиации Армении и 9 связанных с ним лиц приглашены в прокуратуру
|Эрдоган ждет поддержки Ирана в вопросе заполучения коридора через Сюник Армении
|Армен Григорян: Армения готова подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в тот же день, когда будет подписан мирный договор
|Столичный суд оправдал Давида Санасаряна, обвиняемого в злоупотребление должностным положением
|Секретарь Совбеза Армении: Процесс делимитации армяноазербайджанской границы не застопорился
|Правительство Армении введет формальную арендную плату для госучреждений
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