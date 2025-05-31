Суббота, 31 Мая 2025 11:56

АрмИнфо. С 31 мая по 1 июня температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов, а с 3 по 4 июня понизится на столько же. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, в связи с проникновением с запада циклона в республике сохранится дождливая погода. В частности, в период с 3 по 4 июня в большинстве регионах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Причем, в некоторых районах осадки будут интенсивными. 31 мая и в ночь с 1 на 2 июня осадков не ожидается. Ветер юго- западный с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветров усилятся до 18-22 м/с.

В Ереване 3 и 4 июня также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во время гроз порывы ветров достигнут 15-18 м/с. 31 мая и 1-2 июня осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 31 мая днем составит 27-29 градусов, вечером - 18-20 градусов, в ночь с 31 мая по 1 июня - 14-16 градусов выше нуля.