Пятница, 30 Мая 2025 22:24

АрмИнфо. Арцахский адвокат Роман Ерицян опроверг слухи об аресте президента НКР Самвела Шахраманяна.

Как пояснил адвокат на своей странице в Фейсбук, эта информация является ложной и преследует конкретные цели. В этой связи он подчеркнул, что в рамках любого дела, связанного с Самвелом Шахраманяном, последний не имеет процессуального статуса обвиняемого.

"Касаясь производства дела, расследуемого в управлении Следственного комитета РА, отмечу, что в рамках этого производства Шахраманян допрашивается в качестве свидетеля, и это дело не инициировано в отношении него. Интенсивность и продолжительность допросов обусловлены лишь объемом разбирательства", - написал Ерицян.

В связи с вышеизложенным адвокат призвал относиться с пониманием и уважением к отказу от разглашения данных в рамках данного производства.

Напомним, что 8 ноября 2023 года президент Республики Арцах Самвел Шахраманян, в связи с распространенными в социальных сетях публикациями о предполагаемых преступлениях, совершенных должностными лицами Республики Арцах, попросил генпрокурора Армении Анну Вардапетян расследовать сообщения о преступлениях, совершенных должностными лицами НКР.

Как уточнили в Инфоштабе Арцаха, в правоохранительных органах, Следственном и антикоррупционном комитетах Армении были возбуждены уголовные дела, в рамках которых были конфискованы электронные серверы Арцахского инвестиционного фонда и предоставлена запрашиваемая информация. Кроме того отмечается, что по вышеуказанным делам Самвел Шахраманян был допрошен в качестве свидетеля.