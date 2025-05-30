Пятница, 30 Мая 2025 16:38

АрмИнфо. В Армении прибыла делегация Ландтага земли Бавария ФРГ, возглавляемая вице-спикером Маркусом Риндершпахером.

Как передает пресс-служба НС РА, 30 мая членов делегации в Национальном Собрании приняли руководитель группы дружбы Армения-Германия НС РА Владимир Варданян, члены группы дружбы Микаел Тумасян и Рустам Бакоян.

Владимир Варданян отметил уникальную роль земли Бавария в политической и экономической жизни Германии и в этой связи подчеркнул важность углубления сотрудничества с ней. В этом контексте была оценена важность взаимных визитов и обмена передовым опытом. Было подчеркнуто эффективное сотрудничество между Баварией и Тавушской областью Армении.

Маркус Риндершпахер, в свою очередь, отметил, что он впечатлен визитом в Армению и заявил, что немецкая сторона готова сотрудничать с Арменией по многим направлениям.

На встрече были особо подчеркнуты возможности сотрудничества в сельском хозяйстве, охране окружающей среды и других областях.

Собеседники выразили готовность содействовать двустороннему сотрудничеству на парламентском уровне.