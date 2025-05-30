Пятница, 30 Мая 2025 15:48

АрмИнфо. Евразийский банк развития (ЕАБР) провел на Международном форуме «Астана» (AIF 2025) сессию «Евразия: раскрытие потенциала роста, опираясь на глобальные тенденции». Мероприятие состоялось в рамках крупнейшего делового события Центрально-Азиатского региона, которое проходит под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Модератором сессии выступил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов. В дискуссии приняли участие высокопоставленные представители государственных органов стран региона и топ-менеджеры международных компаний.

«Вот уже более 20 лет Казахстан и Центральная Азия демонстрируют высокие темпы роста. Выше, чем мировая экономика и развивающиеся страны в среднем. В 2024 году совокупный ВВП стран Центральной Азии превысил 0,5 трлн долл. США. Внешнеторговый оборот с 2000 года увеличился почти в 9 раз. Прямые иностранные инвестиции выросли в 17 раз. Для дальнейшего поддержания высоких темпов роста Казахстану и Центральной Азии необходимо использовать все возможности, которые предоставляет глобальная экономика. Задачу можно сформулировать так: опираясь на глобальные тенденции, действовать локально и раскрыть свой внутренний потенциал», — отметил в приветственном слове Николай Подгузов.

Участники обсудили трансформационный потенциал Евразийского региона и его роль в глобальной экономике будущего. Особое внимание было уделено вопросам энергетических инноваций, устойчивого управления водными ресурсами и развития транспортной инфраструктуры. В ходе сессии были представлены конкретные примеры того, как мегапроекты ЕАБР меняют экономический ландшафт Евразии.

«Республика Армения демонстрирует устойчивый экономический рост благодаря стратегической диверсификации внешнеэкономических связей и развитию приоритетных направлений — инфраструктурной интеграции, инноваций, человеческого капитала и энергетики. Мы реализуем проект “Перекресток мира”, превращая страну в транспортно-логистический хаб, активно инвестируем в цифровизацию, IT, образование и науку, а также участвуем в создании общего энергетического пространства в рамках ЕАЭС. Уверен, что устойчивый рост и конкурентоспособность региона возможны только через углубленную интеграцию, технологическое обновление и совместные инвестиции»», — подчеркнул Министр экономики Республики Армения Геворг Папоян.

«Мы стоим на важной исторической отметке: сочетание солнечной энергии и аккумуляторов позволяет ускорить развитие возобновляемой энергетики. Сегодня технологический прогресс в области хранения энергии достиг уровня, позволяющего конкурировать с традиционными источниками — без субсидий и удорожания. Мы видим регион Центральной Азии как перспективный для таких решений и готовы поддерживать правительства и партнеров, чтобы ускорить этот рост», — подчеркнул Мохаммед Джамиль Аль Рамахи, главный исполнительный директор Masdar, одной из самых быстрорастущих в мире компаний в области возобновляемой энергии из ОАЭ и лидера в области производства экологически чистого водорода.

В рамках сессии была представлена актуальная информация о деятельности ЕАБР в регионе. В 2024 году Банк инвестировал в экономику Казахстана 1,4 млрд долл. США, а в 2025 году на рассмотрении находятся проекты на сумму более 4,5 млрд долл. США. Значимым событием стало присоединение Узбекистана в качестве седьмого государства — участника ЕАБР в 2025 году.

Руководитель направления исламских финансов, данных и аналитики Лондонской фондовой биржи Мустафа Адиль сделал акцент на растущей роли исламского финансирования в глобальной экономике:

«Каждый раз, когда мы обсуждаем глобальные тенденции в устойчивом развитии или финансировании экономической активности, нельзя упускать из виду исламские финансы. Думаю, для тех, кто не знаком с этой сферой, стоит отметить, что исламские финансы уже давно перестали быть нишевым сегментом — сейчас это отрасль с объемом более 5 трлн долларов в рамках финансовых услуг».

Нобелевский лауреат, член совета директоров Фонда Пан Ги Муна «За лучшее будущее» Рае Квон Чунг представил на сессии перспективный проект по экологичному производству хлопка в Центральной Азии. Концепция предполагает создание умных ферм, работающих на собственной зеленой энергии, экономя до 90% воды. С учетом растущего спроса на продукцию без углеродного следа со стороны мировых брендов такой подход не только решит экологические проблемы, но и откроет новые экспортные возможности.

«Это очень интересный глобальный тренд, и я верю, что традиционные страны могут воспользоваться такой рыночной трансформацией. Производство безуглеродной энергии, безуглеродной продукции и продажа ее по более высокой цене — это очень конкретная стратегия зеленого роста: мы инвестируем в зеленое и зарабатываем. Проект сейчас продвигается в Казахстане и Узбекистане, и я с нетерпением жду дальнейшего развития отношений и поддержки», — рассказал Рае Квон Чунг.

По итогам сессии участники подтвердили, что Центральная Азия является регионом новых возможностей, которые можно реализовать через взаимовыгодное сотрудничество. В ходе интерактивного голосования эксперты определили ключевые драйверы роста региона, среди которых внешний и внутренний спрос, развитие человеческого капитала, зеленая экономика и инновационные технологии.

«Мы видим, что на первом месте у нас все-таки человеческий капитал. Без грамотных профессионалов, без людей ничего не происходит. И, наверное, это основа. Внутренний спрос остается очень серьезным драйвером. Естественно, не обойтись без зеленой экономики. Доля зеленой экономики в ходе нашего голосования подросла на фоне выступления спикеров из Masdar и уважаемого господина Чунга», — подвел итоги Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

ЕАБР в рамках Стратегии 2022—2026 реализует 3 мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть».