Четверг, 29 Мая 2025 13:13

АрмИнфо. В Армении недвижимое имущество будет предоставляться в аренду государственным органам, государственным некоммерческим организациям, фондам и другим структурам в порядке, установленном правительством. Законопроект <О внесении изменений в Закон <О государственных некоммерческих организациях> и смежные законы были одобрены на заседании правительства 29 мая.

Как заявил миинистр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, представляя законопроект, документ направлен на повышение эффективности управления государственным имуществом.

<Сформировавшаяся в Республике Армения система безвозмездного пользования государственным имуществом за эти годы привела к ряду системных проблем, в том числе неполному или нецелевому использованию имущества, недостаточному уровню общественного контроля. В результате исследований, проведенных Комитетом по управлению государственным имуществом, часто фиксируются случаи, когда государственные органы и организации используют имущество неэффективно, в некоторых случаях частично, а есть объекты недвижимости, которые вообще не используются>, - отметил министр.

По его словам, для решения проблемы в проекте предлагается новое законодательное регулирование, согласно которому недвижимое имущество будет сдаваться в аренду государственным органам, ГНКОО и фондам в порядке, установленном правительством, а полученные от аренды платежи будут направляться в государственный бюджет. В рамках предлагаемой модели у государственных органов и организаций не возникает дополнительных финансовых расходов, а арендная плата будет финансироваться за счет государственного бюджета.

Министр финансов РА Ваге Ованнисян отметил, что предлагаемый проект может преследовать несколько целей, первая из которых - информационная прозрачность для принятия решений, чтобы можно было знать, какие расходы несет то или иное ведомство.

Вторая цель заключается в том, что государство иногда предоставляет имущество различным общественным организациям или структурам, в качестве поддержки их деятельности, и здесь эти расходы не видны.

<Думаю, что для того, чтобы сделать нашу политику более понятной, мы должны просто провести инвентаризацию и подсчитать чтобы понять, во что она нам обходится. Это затем также послужит основой для принятия эффективных решений>, - отметил Ваге Ованнисян.

Министр образования, науки и технологий Жанна Андреасян, в свою очередь, указала на потенциальные проблемы в случае принятия проекта, для имущества, находящегося в ведении МОНКС.

<Полностью понимая вопросы прозрачности и подотчетности, которые важны, мы считаем, что здесь есть определенные особенности, которые следует учитывать. В первую очередь, сдача в аренду этого объема создаст существенную дополнительную нагрузку для бюджета, кроме того, принимая во внимание право на образование и другие обязательства государства, такой подход поднимает определенные концептуальные вопросы>, - отметила министр образования, культуры и спорта, предложив в ходе обсуждений в Национальном собрании обсудить и понять различия в отраслевых характеристиках, чтобы найти целевые решения.