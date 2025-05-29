Четверг, 29 Мая 2025 12:33

АрмИнфо.Премьер Армении Никол Пашинян удивлен <шумом> поднятым вокруг свадьбы, прошедшей в Спортивно-концертном комплексе (СКК) имени Карена Демирчяна.

Ранее СМИ писали, что пишут, что накануне в СКК им.Демирчяна состоялась свадьба племянника основателя букмекерской компании <Виваро> Вигена Бадаляна.

<То, что СКК буквально рушилось годами и мы вкладываем миллиарды и миллиарды, но пока не можем остановить этот процесс: Должен хозяйствованием заняться. А что должно происходить в СКК?>, - задался вопросом Пашинян 29 мая на заседании правительства.

Напротив, считает премьер, в то время, как многие уезжают в Дубай, там отмечать свадьбы, необходимо поддерживать подобные мероприятия в РА. Это станет источником дохода для серы питания, музыкантов, дизайнеров и других, что в конечном итоге приведет к дополнительным налоговым поступлениям в госказну.