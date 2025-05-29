Четверг, 29 Мая 2025 12:31

АрмИнфо. В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы. Национальное Собрание РА на заседании 29 мая приняло предложенные правительством РА в первом чтении поправки в Уголовном кодексе РА.

По словам заместителя министра юстиции РА Геворка Кочаряна, уклонение от участия в военных сборах гражданина, вызванного на объявленные сборы, выразившееся в нарушении обязанности явиться в военный комиссариат по месту учета для участия в сборах, либо в не прохождении установленного законом медицинского освидетельствования и обследования, либо в отказе от участия в сборах, либо в ином уклонении от участия в сборах, при отсутствии предусмотренных законом оснований, не подлежащих вызову на сборы, наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцатикратного размера штрафа, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

Данное деяние, совершенное путем причинения себе телесных повреждений или путем симуляции болезни, или путем подделки документа или иного обмана наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно явилось и приняло участие в учениях.

Как заметил замминистра, в последние годы наблюдается рост числа лиц, уклоняющихся от призывов как на действительную военную и альтернативную службу, так и на воинские сборы. В 2023 году по двум статьям УК было возбуждено 1499 уголовных производств, а в 2024 году

- 1749 производств. - Кочарян подчеркнул, что рост числа уклонистов уже носит общественно опасный характер, и под это явление необходимо заложить соответствующую законодательную базу.