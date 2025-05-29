Четверг, 29 Мая 2025 12:26

АрмИнфо.В мэрии Еревана сообщили, кто возглавил административный округ Нор-Норк после скандальной отставки предыдущего префекта Тиграна Тер-Маргаряна.

"Решением мэра Еревана Тиграна Авиняна Марат Севоян назначен новым главой административного округа Нор Норк", - сообщил на своей странице в Фейсбук пресс- секретарь мэра Еревана Айк Костанян.

Марат Севоян также как и покинувший пост Тер-Маргарян является членом партии "Республика".

Напомним, что в конце апреля активист Артур Чахоян и член Совета старейшин мэрии Еревана от фракции "Мать Армения" Месроп Манукян вышли в прямой эфир с территории одного из детских садов, благоустройство которого обошлось мэрии в 300 млн драм. Однако работы были выполнены некачественно. После эфира Тигран Тер- Маргарян, глава административного округа Нор Норк, в телефонном разговоре обрушился с оскорблениями на Чахояна, что тот подтвердил в интервью одному из СМИ, добавив, что не жалеет о сказанном. Тер-Маргарян также отметил, что действия Чахояна и Манукяна являются провокацией, поскольку мэрия еще не приняла акт по этим работам, соответственно средства еще не перечислены ввиду того, что есть определенные проблемы со строителями.

После этих событий Чахоян и Манукян провели акцию протеста, обливая плакат с изображением Тер-Маргаряна йогуртом. Затем активист выразил желание обсудить ситуацию с детским садом за столом переговоров в присутствии СМИ и пришел в администрацию Нор Норка. Однако сотрудники администрации заявили, что Чахоян оскорбил их, что привело к словесной перепалке, переросшей в драку. В результате несколько сотрудников напали на Чахояна, к которым присоединился и префект Тигран Тер-Маргарян. В результате инцидента Чахоян был госпитализирован в Медцентр Григора Лусаворича, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тигран Тер-Маргарян 19 мая сообщил, что подал в отставку.