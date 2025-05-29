Четверг, 29 Мая 2025 10:30

АрмИнфо.Делегация во главе с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном принимает участие в 18-й Международной выставке технологий обороны и безопасности "IDET" в чешском Брно.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в рамках участия в мероприятии делегация Министерства обороны провела встречи с генеральным директором Агентства промышленного сотрудничества Министерства обороны Чехии Радкой Кондерловой, представителями ряда компаний из Чехии и других стран-партнеров. На встречах были обсуждены ход сотрудничества и перспективы его развития.

Выставка IDET 2019 проводится c 29 по 31 мая в городе Брно, Чехия