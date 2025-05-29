Четверг, 29 Мая 2025 10:19

АрмИнфо. В связи с проникновением с запада нового циклона в большинстве регионах Армении ожидаются кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, дожди прогнозируются днем 29 мая в большинстве регионах страны, а 31 мая и днем 1 июня днем – в некоторых районах. В период с 29 по 30 мая и 2 июня в отдельных районах ожидаются сильные дожди. В ночь с 31 мая на 1 июня на осадков не ожидается. Ветер северо-западный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз прогнозируется усиление порывов ветров до 18-22 м/с. Температура воздуха в указанный период существенно не изменится.

В Ереване днем 29 мая и в ночь на 30 мая также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Вечером 2 июня во время гроз порывы ветров усилятся до 14-17 м/с. 31 мая, 1 июня и в ночь с 1 на 2 июня осадков не ожидается. Температура воздуха в столице 29 мая днем составит 28-30 градусов, вечером - 19-21 градус, в ночь с 29 на 30 мая - 15-17 градусов выше нуля.