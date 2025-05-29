Четверг, 29 Мая 2025 10:17

АрмИнфо. Мы часто продолжаем воспринимать историю и мир через те установки, которые нам систематически насаждала имперская пропаганда СССР. С таким заявлением выступил премьер Армении Никол Пашинян, 28 мая, выступая в Сардарапате на мероприятии по случаю Дня Первой Республики.

По словам Пашияна, День Республики связан с поистине переломным моментом в многовековой истории армян - основанием Первой Республики.

<Первая Республика, ставшая результатом героической Сардарапатской битвы, просуществовала недолго: всего два года и несколько месяцев. Однако Первая Республика превратила нас из нации, которая не имела государственности на протяжении 4,5 веков, в обладающий государственностью народ, и впервые в нашей истории была заложена государственная система - Республика, где власть принадлежит народу Армении, и именно народ через выборы решает, кто и как будет управлять государством.

Первая Республика обновила, но не успела укрепить наше восприятие государственности, посеяла, но не успела укоренить в нас народовластие и свободу, потому что для этого у нее не было времени.

А на протяжении почти всего периода существования Советского Союза Первая Республика представлялась злом, была объектом насмешек и презрения. Империя тем самым преследовала цель уничтожить те ростки независимого государства, которые Первая Республика могла бы пробудить в нашем сознании.

В 1991 году, когда Армения вновь обрела независимость, казалось, что 70-летняя пропаганда не оставила в нас глубокого следа и наши страхи перед независимостью и самостоятельностью были преодолены>, - заявил он.

Однако сейчас, продолжил премьер, в результате ретроспективного анализа истории Третьей республики становится очевидным, что <наше пренебрежительное отношение к государственности, наши страхи перед суверенитетом и самостоятельностью не были полностью преодолены, и мы часто продолжаем воспринимать историю и мир через те установки, которые нам систематически насаждала имперская пропаганда СССР>.

<Именно поэтому я убежден, что для обеспечения долговечности нашего государства и нашей идентичности мы должны преодолеть в первую очередь именно это, в результате чего мы сможем зафиксировать и усвоить несколько ключевых реалий.

Реалия №1: Наша идентичность и есть наше государство, наше государство и есть наша идентичность, потому что все характеристики, которые определяют нашу идентичность, были обретены, сформированы и утверждены благодаря государственности, то есть в условиях существования государственности, государственными решениями и/или при государственной поддержке.

Реалия №2: Республика Армения с международно признанной территорией в 29 тысяч 743 квадратных километра является отражением не потерь нашего народа, а его достижений. Нашему народу не нужно более искать родину, не нужно мечтать о родине, потому что наши мечты осуществились, наша Родина найдена в лице Республики Армения, в лице государства. С 2020 года, пройдя через тяжелые испытания, ценой жизни наших павших героев, мы получили историческую возможность развивать свой суверенитет, реализовывать свою государственность и делать ее долговечной. Сегодня мы являемся государством больше, чем когда-либо, сегодня мы более суверенны, чем когда-либо, сегодня мы более независимы, чем когда-либо.

Реалия №3: Наша история последних 4,5 веков, Историческая Армения направляют нам следующий главный посыл: <Не повторяйте эту историю!>, <Не идите по моему пути!>, <Не повторяйте меня!>. Это цитата из посыла нашей истории последних 450 лет и Исторической Армении. Именно этот месседж посылают нам история и Историческая Армения. И правительство Республики Армения, сформированное в результате выбора народа, поняло и реализует этот исторический мессидж.

Реалия №4: Безопасность, гарантированная внешними силами, обманчива. Только мы сами можем быть гарантами своей безопасности, и эффективным средством обеспечения этой безопасности являются, прежде всего, политические и дипломатические инструменты, нормализация отношений с непосредственными соседями, установление мира с соседями, а не с дальними странами, проведение на этой основе уравновешенной и уравновешивающей внешней политики и создаваемые ею возможности.

Реалия №5: Государство - это ответственность, свобода - это ответственность. Долгосрочная свобода и благополучие общества и каждого отдельного индивида прямо пропорциональны общественному и индивидуальному осознанию этой реалии и вытекающему из осознания этой реалии поведению. Уклонение от ответственности за свободу и государство - это путь к утрате и свободы, и государственности. Качество исполнения этой ответственности и приверженность этой ответственности являются гарантией свободы и благополучия каждого гражданина.

Именно эти реалии и фиксирует идеология Реальной Армении, подчеркивая: <Родина - это государство: любишь родину - укрепляй государство!>, <Обогащайся и обогащай индивидуальными усилиями>, <Здесь государство - здесь хлеб, здесь родина - здесь живи!>, <Армения - мой дом, народ - моя семья!>, - сказал он.

Как считает Пашинян, путь к увековечению Республики Армения, государственной независимости, суверенитету, процветанию и свободе вступает в исторически решающий этап.

<В предыдущий период у нас были неоспоримые успехи: согласован проект соглашения <Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном>, завершены переговоры вокруг проекта соглашения.

В настоящее время мы ведем с Азербайджаном двусторонние совещания для согласования условий и обстоятельств подписания Соглашения, между Арменией и Турцией налажен активный диалог, отношения между Арменией и Исламской Республикой Иран находятся на беспрецедентно высоком уровне, между Арменией и Грузией установлено стратегическое партнерство>, - отметил премьер.

Глава армянского кабмина убежден, что международный авторитет Армении заметно растет, и наглядным подтверждением этого является тот факт, что в 2026 году страна станет местом проведения двух престижных и масштабных мероприятий Европы и мира: 8-го саммита Европейского политического сообщества и 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP-17).

<Одной из важнейших реалий 2025 года является то, что пограничный контроль на всех пограничных пунктах Республики Армения отныне осуществляется исключительно пограничниками нашей страны, и это беспрецедентная реалия. Мы продолжаем развивать тесные отношения с Российской Федерацией и Китаем, мы установили стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, углубляется наше партнерство с Индией, наши отношения с Францией и Европейским союзом находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Республика и демократия являются реальностью, уравновешенная и уравновешивающая внешняя политика является реальностью, суверенитет и независимость являются реальностью, государство является реальностью, и мы должны ценить и лелеять эти достижения. Мы преодолели исторический этап потерь и вступили в многообещающую эпоху достижений. Пессимизм и отчаяние больше не являются спутниками Республики Армения.

Спутниками Республики Армения являются государственно-центричное самосознание, основанное на знаниях понимание мира, развитие и демократия. Мир и безопасность станут долгосрочными спутниками Республики Армения. Войны не будет - будет мир>, - резюмировал Никол Пашинян.