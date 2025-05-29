Четверг, 29 Мая 2025 10:15

АрмИнфо. Вокруг Сюникской области Армении сохраняется напряженность, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Слова министра привел ТАСС.

"Сохраняется напряженность вокруг Сюникской области Армении", - сказал Белоусов, отметив заинтересованность Москвы в подписании Баку и Ереваном мирного договора.

Он добавил, что Россия готова всячески содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут отмашки из Баку. Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков.