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 Четверг, 29 Мая 2025 10:13
Марианна Мкртчян

Вражеская сторона вновь открыла огнь по селу Хознавар в Сюнике - поврежден жилой дом

Вражеская сторона вновь открыла огнь по селу Хознавар в Сюнике - поврежден жилой дом

АрмИнфо.Вражеская сторона вновь открыла огнь по селу Хознавар в Сюникской области страны, в результате чего был поврежден жилой дом.

Согласно сообщению армянского оборонного ведомства, 29 мая, в период с 01:00 до 01:15, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хознавар Сюникской области, в результате чего был поврежден жилой дом.

"Жертв нет. Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и выступить с публичными разъяснениями", - заявили в Минобороны Армении.

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