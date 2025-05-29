Четверг, 29 Мая 2025 10:13

АрмИнфо.Вражеская сторона вновь открыла огнь по селу Хознавар в Сюникской области страны, в результате чего был поврежден жилой дом.

Согласно сообщению армянского оборонного ведомства, 29 мая, в период с 01:00 до 01:15, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хознавар Сюникской области, в результате чего был поврежден жилой дом.

"Жертв нет. Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и выступить с публичными разъяснениями", - заявили в Минобороны Армении.