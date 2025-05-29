Четверг, 29 Мая 2025 09:29

АрмИнфо.28 мая 2025 года в формате видеоконференции состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Заместителем Генерального секретаря ООН, Высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам Рабаб Фатимой.

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Туркменистана и Заместитель Генерального секретаря ООН обсудили широкий спектр вопросов организационно-протокольного характера, а также содержательную составляющую Третей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).

Вместе с тем подробно рассмотрен ход работы по подготовке соответствующих помещений для проведения пленарных заседаний, круглых столов, форумов и других параллельных мероприятий.

На встрече подчеркнута высокая значимость данной Конференции в контексте реализации Целей устойчивого развития.