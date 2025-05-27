Вторник, 27 Мая 2025 20:58

АрмИнфо. Армения и Катар готовы развивать сотрудничество по конкретным направлениям. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, об этом стало известно по итогам встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна с государственным министром Катара Мухаммадом бин Абдуллой Аль-Хулейфи.

Согласно источнику, собеседники обсудили усилия, направленные на расширение политического диалога между Арменией и Катаром. Была подчеркнута готовность продолжать активную динамику, сформированную благодаря взаимным визитам на высоком уровне. Стороны рассмотрели также возможности для стимулирования инвестиций.

В ходе встрече глава МИД Армении и госминистр Катара обменялись мнениями по вопросам безопасности на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, а также по ситуации в Газе.

Министр Мирзоян представил усилия, предпринимаемые для достижения мира в регионе, в частности, по подписанию договора о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.