Вторник, 27 Мая 2025 20:57

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана, главой Центра политических и международных исследований МИД Ирана Саидом Хатибзаде.

Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Ираном, затронули работу, проводимую в направлении реализации конкретных программ. Они коснулись также сотрудничества международных форумов <Ереванский диалог> и <Тегеранский диалог>.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мирзоян и Хатибзаде обменялись мнениями о региональных процессах и усилиях, направленных на достижение мира и стабильности. Стороны обоюдно подчеркнули принципиальный подход к безусловному уважению территориальной целостности и неприкосновенности границ.