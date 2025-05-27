Вторник, 27 Мая 2025 20:56

АрмИнфо. Прокуратура РА отказалась от иска о <конфискации имущества незаконного происхождения> у экс-главы Комитета градостроительства Ваагна Вермишяна.

Об этом сообщил адвокат Александр Кочубаев в соцсети. <Это является серьезным прецедентом в правовом плане и свидетельствует о том, что ответчик смог убедительно представить фактические и правовые основания дела, которые ставят под сомнение обоснованность иска>, - написал он. По мнению адвоката, сегодня фактически подтвердилось, что предъявленный иск не имеет достаточной доказательной базы и осуществляется незаконное преследование. <Ваагн Вермишян не только не отступил ни на шаг, но и добился восстановления справедливости законным путем, в результате чисто правовой борьбы, правильного стратегического планирования и слаженной работы. Силой закона, а не предположением>, - отметил адвокат. Напомним, что ранее после 4 лет и 1 месяца тюремного заключения бывший председатель Комитета градостроительства Ваагн Вермишян решением Антикоррупционного суда РА был освобожден из тюремного заключения.

Ваагну Вермишяну было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В частности, его обвиняли в использовании своего служебного положения против интересов службы, злоупотреблении служебными полномочиями и занятии предпринимательской деятельностью, а также в получении особо крупной взятки, хищении имущества путем мошенничества. 5 февраля 2020 года Вермишян был арестован, а затем заключен под стражу. В мае 2023 года его приговорили к 8 годам лишения свободы.