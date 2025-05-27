Вторник, 27 Мая 2025 18:39

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилой дом 5 на улице Теряна, абоненты-жильцы жилого дома 25 на ул. Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 18, 18а на улице Амиряна, жилые дома 6, 11, 15 на пр. Маштоца, жилые дома 49, 51, 58, 60 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 83-97 на улице Бузанда и абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 частные дома 1-92 на улицах Тиграняна и Варшавян;

административный округ Аван Еревана:

10։00-16։00 здания МО и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17։00 частично квартал “Туманян”, ООО “Премиум Констракшн”, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Нор Норк Еревана:

11։00-17։00 частично улица Нансена, частично 1-ый переулок Нансена, частично проспект Гая, частично улица Лвовяна, ЗАО “Веолиа Джур”, ООО “эдар”, школа им. Татула Крпеяна N62, школа N 165 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 62 на улице Гюрджяна, школа N163, ООО “Хин Тагер”, “Манук-63”, ЗАО “Тим Телеком”, частные дома на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 30, 34 на пр. Т. Меца, улица Заваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частные дома на 35-ой улице Нор Ареша; частные дома на улице Ш. Даштенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частные дома на улице Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3, 9а, 11, 11а на улице Маиси 9, жилой дом 21 на улице Г. Нжде, жилые дома 13, 13а, 13б, 15 на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 1-ой улице В. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30 на пр. Багратуняца, частные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 завод “Роботов” и прилегающие населенные территории;

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 17, 18, 19, 21 на улице Назарбекяна;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично село Даштакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Ехегнаван, Лусарат, Нояк; частично село Покр Веди; воинская часть в селе Арарат; “Эл ти Би”, ‘Монстырь Хор-Вирап ААЦ”, абоненты (не являющиеся жильцами) “А. Казарян”, “Душунц Виктория”, станция компании “Вива Армения” в селе Ехегнаван;

10:00-17:00 частично село Авшар, Арарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00 -11։30 частично село Бурастан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-13։30 частично село Масис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։30-15։30 частично село Овташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Бардзрашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Татул, Ацашен, Заринджа, Цамакасар, Сусер, Канч, Ако;

в Котайкской области:

11:00-16:00 город Нор Ачн полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал ‘Нор”, ООО “Помпакаян 5”, “Н. Бегларян”, “Агатес”, “Хачакап”, “Г. Карапетян”, “В. Егиазарян”, ООО “Лилит ев Сюзи”, “Крисалит энд Ко’, “Аревакн”, воинская часть, “Шогакн -1”, “Корунд”, “Сапфир 2”, “Шогакн 2”, ‘Сапфир 1”, “Андраник”, “АКТ Арзни” ГЭС, “Вива Армения”, ЗАО “Даймонтек”;

11:00-17:00 частично село Дзорахбюр; частные дома Дзорахбюр-Джрвежа; частично село Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

09։30-11։00 и 15։00-16։50 2-ой переулок 5-ой улицы, 6-ая улица, переулки 3, 4, 5 в селе М. Масрик;

11:00-16:30 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Шоржа, Агберк, абонент (не являющийся жильцом) “Асфальтовый завод”;

14:00-16:00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

11։00-17։00 села Караберд, Ланджик, Дзитанков, квартал ‘Голер” в городе Маралик Анийского региона.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.