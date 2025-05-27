Вторник, 27 Мая 2025 18:19

АрмИнфо. Если какой-либо армянский высокопоставленный чиновник оправдывает претензии Азербайджана к Армении какой- либо формулировкой или логикой, это означает, что этот чиновник волей-неволей находится под влиянием Азербайджана. Так политический обозреватель Акоп Бадалян прокомментировал слова спикера армянского парламента о том, что Азербайджан продвигает нарратив о так называемом "Западном Азербайджане", поскольку в Армении выбирают нового председателя парламента Арцаха.

"Спикер парламента Армении говорит, что Национальное Собрание Арцаха избирает нового председателя в Ереване, на что Алиев зеркально отвечая, продвигает нарратив о "Западном Азербайджане".

Во-первых, Алиев озвучил концепцию "Западный Азербайджан" гораздо раньше. Во- вторых, ни один высокопоставленный чиновник суверенного государства не может позволить себе оправдывать территориальные претензии другого государства к своему. Если какой-либо высокопоставленный чиновник оправдывает претензии Азербайджана к Армении какой-либо формулировкой или логикой, это означает, что этот чиновник волей- неволей находится под влиянием Азербайджана", - отметил Бадалян.

При этом эксперт признал, что основу для подобных оправданий заложил премьер- министр Армении Никол Пашинян, когда в одном из своих интервью в прошлом году заметил, что "мы называем это Западной Арменией", а они называют это "Западным Азербайджаном".

"В-третьих, ни Арцах, ни Западная Армения никоим образом несопоставимы с вымышленной формулировкой "Западный Азербайджан". Уравнивать эти понятия - значит действовать в русле стратегической цели Азербайджана, потому что задача- минимум для Баку - достичь этого равенства в качестве первого шага", - уверен аналитик.

По его словам, достигнув этой цели, Баку продолжит продвигать иные вопросы своей повестки. " Эта картина - подобные заявления высокопоставленных лиц Армении, помимо конкретных проблемных обстоятельств, имеет и другую, общую проблему. В целом парламентский институт, практически во всех странах, отличается большей свободой и легкостью политических высказываний, когда политик, парламентарий воздерживается от дипломатического снобизма, свойственного представителю исполнительной власти. Понятно, что речь идет не о "военно-патриотическом" пафосе, а просто о более расслабленной политической риторика", - продолжил он.

Бадалян заметил, что прямая реализация государственной политики - это миссия исполнительной власти, а парламент своими отличительными заявлениями и поведением может даже предоставить дополнительное пространство для гибкости исполнительной власти.

" Но, конечно, это в странах, где парламенты - это политические институты, а не структуры при правительствах. Армения, к сожалению, не входит в число таких стран", - заключил эксперт.