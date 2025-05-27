Вторник, 27 Мая 2025 17:50

АрмИнфо. Армения в 2027 году примет 6-ю Конференцию министров культуры стран Франкофонии. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС).

Решение о проведении 6-й Конференции министров культуры стран Франкофонии в Армении, как отметили в МОНКС, было принято на конференции, состоявшейся в Квебеке. Предложение страны получило единогласную поддержку и было включено в итоговую декларацию, которая в скором времени будет одобрена Международной организацией Франкофонии (IFMC).

Напомним, что в 2027 году Армения примет также международные спортивно- культурные Игры Франкофонии.

Отметим, что Конференция министров культуры стран Франкофонии проходит ежегодно и собирает министров иностранных дел или министров по вопросам Франкофонии из государств-членов франкоязычного сообщества. В рамках этих конференций осуществляется подготовка саммитов и контроль за выполнением принятых на них решений.