Вторник, 27 Мая 2025 17:48

АрмИнфо. Конверс Банк приступил к первичному размещению очередных именных купонных драмовых облигаций с объемом эмиссии в 3 млрд драмов. Как отмечается в сообщении Конверс Банка, первичное размещение этого транша, стартовавшее 26 мая, планируется завершить 26 августа.

В рамках этого транша (AMCOVSB2NER0) будет выпущено 60 тыс облигаций, каждая номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов, доходность по купону установлена в 10,25%, срок обращения облигаций этого выпуска - 24 месяца, купонные выплаты предусмотрены раз в полгода.

Размещение облигаций этого выпуска будет осуществляться как через платформу Converse Mobile, так и через филиальную сеть банка. Согласно условиям проспекта эмиссии этого транша AMCOVSB2NER0, минимум можно приобрести 5 облигаций. Далее после прохождения листинга на Армянской фондовой бирже облигации этого выпуска будут допущены к торгам на вторичном рынке.

В сообщении Конверс Банка упоминается, что это очередное размещение облигаций Банка в 2025 году. Незадолго до этого, Конверс Банку удалось досрочно за считанные дни разместить долларовые облигации объемом в $10 млн. В конце же 2024 года удалось также досрочно разместить и долларовые и драмовые облигации объемами соответственно $5 млн и 5 млрд драмов. Спрос на корпоративные облигации банка свидетельствует об их конкурентоспособности и интересе к альтернативным инвестиционным возможностям.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2025г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 24.4 млрд драмов ($62.3 млн). В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 2,2 раза.