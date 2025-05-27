Вторник, 27 Мая 2025 17:42

АрмИнфо. В рамках второй международной конференции "Ереванский диалог" замглавы МИД Армении Ваан Костанян встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана, руководителем Центра политических и международных исследований МИД Саидом Хатибзаде.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества Армения-Иран, а также последних региональных событий.

Стороны подчеркнули важность реализации инициатив, направленных на углубление сотрудничества в экономической, культурной и образовательной сферах.

Стороны обоюдно подчеркнули важность вовлеченности обеих сторон как в мероприятия "Ереванский диалог", так и в"Тегеранский диалог".