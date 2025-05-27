Вторник, 27 Мая 2025 16:32

АрмИнфо. "Преступление" экс-госминистра Арцаха, мецената Рубена Варданяна, находящегося в бакинских застенках состоит в том, что он пытался проложить путь к более свободному и благополучному будущему для своего народа в Арцахе. Об этом на открытии "Форума свободы" в Осло заявила бывший судья Конституционного суда Армении, первый председатель Союза судей РА Альвина Гюлумян, касаясь судьбы армянских военнопленных, удерживаемых в Баку.

Так, согласно поступившему в АрмИнфо заявлению инициативы Free Armenian Prisoners, Гюлумян отметила, что платформа "Форума свободы" в Осло предоставляет возможность вовлечь органы Организации Объединенных Наций в процесс освобождения узников совести. В этой связи она призвала международное сообщество, включая структуры ООН, прекратить хранить молчание.

Гюлумян напомнила участникам мероприятия, что в Баку продолжают незаконно удерживаться армянские военнопленные, в том числе известный филантроп, соучредитель международной премии "Аврора" Рубен Варданян. Касаясь заключения последнего, она обратила внимание, что приверженность Варданяна гуманитарным проектам и социальному предпринимательству, признанная на международном уровне благодаря таким инициативам, как премия "Аврора", резко контрастирует с ложными обвинениями, с которыми он сталкивается.

"Он не преступник. Он узник совести, заключенный в тюрьму лишь за свою защиту и лидерство в регионе, подвергшемся жестокой этнической чистке. Вместе с ним азербайджанские власти удерживают в плену других армянских чиновников и политиков из Нагорно-Карабахской Республики. Эти люди, включая бывших руководителей Арцаха, были незаконно заключены в азербайджанские тюрьмы после военной агрессии Азербайджана в отношении НКР и депортации 120 000 армян", - напомнила первый председатель Союза судей.

Кроме того, она обратила внимание, что отчеты международных учреждений в области прав человека свидетельствуют о бесчеловечном обращении с армянскими заложниками. "Задержания армянских военнопленных политически мотивированы и являются очевидной попыткой режима Алиева укрепить власть и стереть армянское присутствие в регионе", - заявила Гюлумян.

В связи с вышесказанным, она потребовала немедленного и безоговорочного освобождения армянских военнопленных, отметив, что их заключение является грубым нарушением международного гуманитарного права и универсальных прав человека.

"Все лица, незаконно содержащиеся в бакинских тюрьмах, должны быть освобождены без промедления. Их продолжающееся пленение - большая несправедливость", - добавила первый председатель Союза судей.

Далее она потребовала оказания международного давления на режим Алиева, отметив, что правительства и международные организации должны повлиять на Азербайджан, чтобы он уважал права человека, прекратил репрессии и соблюдал международные правовые нормы.

Кроме того, Гюлумян обратила внимание на важность доступа к армянским пленным международных наблюдателей и гуманитарных организаций. Она подчеркнула, что всем независимым органам должен быть предоставлен полный доступ для наблюдения за условиями и правовыми процессами над всеми армянскими заключенными, удерживаемыми в Азербайджане.

"Продолжающееся тюремное заключение армянских военнопленных является острым напоминанием о том, что борьба за свободу и справедливость еще далека от завершения. Пусть голоса "Форума свободы" в Осло отреагируют на требование освобождения всех армян, насильственно содержащихся в бакинских тюрьмах. Их освобождение - это не только вопрос справедливости отдельных лиц, но и важный шаг на пути к подлинному миру и стабильности на Южном Кавказе", - резюмировала в ходе своего выступления Гюлумян.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.