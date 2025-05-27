Вторник, 27 Мая 2025 16:01

АрмИнфо. Замглавы МИД Армении Ваан Костанян на полях второго форума "Ереванский диалог" провел встречу с государственным министром иностранных дел и по делам эмигрантов Государства Палестина доктором Варсеном Агабекяном.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники затронули двустороннюю повестку дня, а также ряд региональных вопросов на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Государственный министр также представил оценки палестинской стороны касательно ситуации в секторе Газы.