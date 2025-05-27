Вторник, 27 Мая 2025 15:38

АрмИнфо. Смоленский государственный университет реализует программу, направленную на развитие и интеграцию концепта армянского текста в литературное пространство. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила заместитель председателя объединения ветеранов Армении им. Маршала Баграмяна, преподаватель Иджеванского филиала Ереванского государственного университета (ЕГУ) Елена Шуваева.

Как пояснила преподаватель ЕГУ, существует понятие Кавказского текста, которое активно изучается через творчество таких классиков, как Пушкин, в контексте его путешествия в Арзрум, а также через произведения Лермонтова и писателей 60-х годов XX века, включая Андрея Битова с его работой "Уроки Армении" и Юрия Карабчиевского с повестью "Тоска по Армении".

Между тем, как рассказала Шуваева, профессоры Смоленского госуниверситета Ирина Романова и Лариса Павлова, находящиеся в эти дни в Армении в рамках награждения лауреатов конкурса по армяноведению им. Николая Марра, обратили внимание на то, что Кавказский текст не охватывает территорию Армении. В связи с этим они решили выделить концепт армянского текста в отдельную категорию.

"Поэтому они уже несколько лет проводят конференции, создавая отдельную секцию, посвященную "Армянскому тексту в русской литературе". Кроме того, они занимаются разработкой сайта, посвященного этой теме", - пояснила Шуваева.

Концепт армянского текста, по ее словам, охватывает авторов различных периодов, преимущественно русских и русскоязычных писателей, чье творчество раскрывает образ Армении.

"Если говорить об армянском тексте, то здесь можно выделить не только Пушкина, но и таких авторов начала XX века, как Валерий Брюсов, Сергей Городецкий и Вера Звягинцева, а также писателей нашего времени, например, Виктора Коноплева", - заметила преподаватель ЕГУ.

Шуваева при этом обратила внимание, что армянский текст - это не просто строчки и буквы. Исследования армянского текста представителями Смоленского университета проводятся, к примеру, через призму колористики.

"Армению можно воспринимать не только через текст, но и через запахи, вкусы и даже цвета. Например, в творчестве Мандельштама много упоминаний голубого цвета. Для него это цвет Севана, шапки Арарата и неба над ним, а также цвет чистоты, которым он воспринимал Армению",

- добавила она.

Шуваева уверена, что писателей и гуманитариев привлекает та любовь и солнечность, которые излучает Армения. В связи с этим она сообщила о планах вместе с профессорами Смоленского госуниверситета провести лекцию для студентов Иджеванского филиала ЕГУ, посвященную армянскому тексту в русской литературе.

"Армения всегда привлекала и вдохновляла. Например, история с Мандельштамом: до приезда в Армению он десять лет не писал стихов, а после визита его муза вернулась, и он снова начал творить. Это особенная сила Армении. Возможно, это Араратское притяжение: ведь он является центром земли и колыбелью человечества", - резюмировала Шуваева.