Вторник, 27 Мая 2025 14:56

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Тургунбек уулу.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, Пашинян приветствовал визит спикера парламента Кыргызстана в Армению и подчеркнул факт крепких отношений между двумя странами и народами. По словам Никола Пашиняна, следует опираться на них для дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. Глава государства придал важность дальнейшему развитию сотрудничества и в межпарламентском формате, что также придаст новый импульс политическому диалогу.

Нурланбек Тургунбек уулу выразил благодарность за гостеприимство и передал премьер- министру теплые приветствия президента Кыргызстана. Спикер парламента Кыргызстана отметил, что у них налажено тесное сотрудничество с парламентариями Армении и цель его визита - придать новый импульс двусторонним связям.

Собеседники обсудили деятельность межпарламентских групп дружбы Армении и Кыргызстана, различные темы повестки дня двусторонних отношений, а также другие вопросы регионального значения.