Вторник, 27 Мая 2025 14:33

АрмИнфо. Новоназначенный посол Уругвая в Армении Сильвана Грасиела Леска Баролини вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел страны Ваану Костаняну.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Костанян выразил надежду, что посол внесет значительный вклад в укрепление отношений между Арменией и Уругваем.

Собеседники коснулись исторически сложившихся связей между двумя народами, вопросов развития двусторонней повестки дня. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в торгово­экономической, образовательной и культурной сферах.

Обсуждался также ряд других международных и региональных вопросов.